Hertz bietet Autoreinigung nach WHO-Kriterien

Der Autovermieter Hertz verbessert die Reinigung seiner Mietwagenflotte. Nach einer Pressemitteilung des Unternehmens werden die Fahrzeuge künftig nach einem neuen Autowaschverfahren geputzt, das den Richtlinien der Weltgesundheitsorganisation WHO entspricht. Der neue „Gold Standard Clean“-Service soll besonders sichere und hygienische Mietwagenfahrten garantieren.

Nach Aussage von Hertz wurde das neue Reinigungsverfahren um 15 Punkte verbessert. Die Fahrzeuge werden dabei gründlich geputzt und desinfiziert sowie anschließend versiegelt, bevor sie an den nächsten Kunden übergeben werden. Des Weiteren wurden die Prozesse in den Stationen an die gegebenen Umstände angepasst und umfassende Hygiene- und Sicherheitsregeln eingeführt. So fanden Fortbildungen für das Personal statt, welches mit persönlicher Schutzausrüstung und strikter Einhaltung der Distanzregelungen für den Schutz der Kunden sorgt.



Das neue Reinigungsverfahren wird bereits seit dem 15. Juni schrittweise an allen Hertz-Standorten in Europa eingeführt. Ab August wird es in allen Filialen des Autovermieters in Deutschland Standard sein. Hertz kommt damit dem Wunsch vieler Kunden entgegen, aus hygienischen Gründen derzeit auf öffentliche Verkehrsmittel zu verzichten und lieber einen Mietwagen zu buchen. Gerade angesichts internationaler Reisebeschränkungen erfreue sich auch die Urlaubsreise innerhalb Deutschlands und Europas mit einem Leihfahrzeug wieder wachsender Beliebtheit.