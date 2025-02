Brennerautobahn am 16. Februar wegen Bombenentschärfung gesperrt

Reisende in Südtirol müssen sich am Sonntag, den 16. Februar 2025, auf erhebliche Einschränkungen einstellen. Wegen der Entschärfung einer Fliegerbombe aus dem Zweiten Weltkrieg wird die Brennerautobahn (A22) zwischen Brixen und Klausen von 8 Uhr bis voraussichtlich 12 Uhr vollständig gesperrt. Auch die Brennerstaatsstraße SS12 und der Bahnverkehr sind betroffen.

Neben der Brennerautobahn A22 wird auch der Verkehr auf der parallel verlaufenden Brennerstaatsstraße SS12 sowie der Bahnstrecke über den Brenner für mehrere Stunden unterbrochen. Besonders betroffen sind Reisende, die nach Südtirol oder über den Brenner in Richtung Österreich und Deutschland unterwegs sind. Auch Skifahrerinnen und Skifahrer, die am Sonntag in die Wintersportgebiete der Region reisen möchten, müssen mit Verzögerungen rechnen.



Sicherheitsmaßnahmen und Evakuierungen



Die Entschärfung der Bombe, die in der Industriezone von Brixen entdeckt wurde, erfordert umfangreiche Sicherheitsmaßnahmen. Die Behörden haben ein Sperrgebiet von 592 Metern um den Fundort eingerichtet. Innerhalb dieser Zone müssen alle Bewohnerinnen und Bewohner ihre Häuser verlassen. In einer erweiterten Sicherheitszone mit einem Radius von 755 Metern gelten zusätzliche Einschränkungen. Um die Gefahr zu minimieren, wird die Bombe mit einem Schutzwall aus Sand gesichert, bevor sie entschärft wird.



Welche Alternativen gibt es für Reisende?



Das Auswärtige Amt warnt vor erheblichen Verkehrsbehinderungen und rät dazu, die Region großräumig zu umfahren oder alternative Verkehrsmittel zu nutzen. Eine mögliche Umfahrung führt über den Reschenpass, der bis zum 9. März befahrbar bleibt. Wer die Sperrung nicht umgehen kann, sollte seine Reise auf einen späteren Zeitpunkt verlegen oder sich rechtzeitig über aktuelle Verkehrshinweise informieren.