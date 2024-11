Autobahnvignette in Österreich: Preise steigen 2025 deutlich

Die Preise für Autobahnvignetten in Österreich steigen ab 2025 deutlich an. Besonders die Tages- und Jahresvignetten werden teurer. Reisende müssen für die 10-Tages-Vignette künftig 12,40 Euro zahlen, während die Jahresvignette erstmals die 100-Euro-Marke knackt und 103,80 Euro kostet. Die neuen Preise gelten ab dem 1. Dezember 2024.

Die österreichischen Autobahnvignetten werden 2025 teurer. Die 10-Tages-Vignette kostet künftig 12,40 Euro, was einer Steigerung von über sieben Prozent entspricht. Auch die 2-Monats-Vignette wird mit 31,10 Euro um 2,20 Euro teurer. Besonders ins Gewicht fällt die Preissteigerung bei der 1-Tages-Vignette, die nun 9,30 Euro kostet – ein Plus von acht Prozent. Die Jahresvignette für Pkw knackt mit 103,80 Euro erstmals die 100-Euro-Marke, während Motorradfahrerinnen und Motorradfahrer 41,50 Euro zahlen müssen, drei Euro mehr als noch 2024.



Ausnahmen und Tipps für Reisende



Reisende profitieren auf einigen Streckenabschnitten in Österreich weiterhin von einer Mautbefreiung. Dazu zählen etwa die Inntalautobahn A12 bei Kufstein, die Westautobahn A1 am Walserberg sowie die Rheintal/Walgau-Autobahn A14 in Vorarlberg. Diese Abschnitte sind besonders für deutsche Urlauberinnen und Urlauber praktisch. Die Vignetten sind als Klebe- und Digitalversion erhältlich. Wer die digitale Variante kauft, kann sie sofort nutzen und flexibel datieren.



Vorsicht vor Schwarzmarktanbietern



Der ADAC warnt vor unseriösen Online-Anbietern, die häufig stark überhöhte Preise verlangen. Offizielle Vignetten, inklusive Streckenmaut-Tickets, können sicher im ADAC Mautportal oder in den Geschäftsstellen erworben werden. Diese Option bietet eine sofortige Gültigkeit ohne zusätzliche Gebühren. Zudem bleiben die Vignettenpreise für die Schweiz (40 Franken) und die Slowenien-Maut unverändert.