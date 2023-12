Yosemite Nationalpark: Neues Reservierungssystem ab April 2024

Zwischen April und Oktober 2024 gilt für den Besuch des Yosemite Nationalparks ein neues Reservierungssystem. Touristinnen und Touristen müssen für diesen Zeitraum vorab online eine Fahrzeugreservierung abschließen, um den beliebten Nationalpark besuchen zu können. Der Vorverkauf der ersten Reservierungen startet am 5. Januar.

Das neue Reservierungssystem wurde für einen reibungslosen Besuch des Nationalparks im Osten des US-Bundesstaats Kalifornien gestaltet. Es gibt zwei unterschiedliche Arten der Reservierung. Ganztägige Fahrzeugreservierungen berechtigen zum Besuch des Parks zwischen 5 und 16 Uhr, während Reservierungen für den Nachmittag ab 12 Uhr genutzt werden können. Alle Reservierungen sind dabei an drei aufeinanderfolgenden Tagen gültig. Zwischen dem 13. April und 30. Juni müssen nur an Wochenenden und Feiertagen Reservierungen erworben werden, vom 17. August bis zum 27. Oktober sind Buchungen für Wochenenden und Feiertage, sofern diese auf einen Montag fallen, notwendig. Wer den Yosemite Nationalpark zwischen dem 1. Juli und dem 16. August besuchen möchte, benötigt an jedem Wochentag eine Reservierung.Ab dem 5. Januar 2024 um 8 Uhr PST (17 Uhr deutscher Zeit) können Reservierungen über das zentrale Buchungsportal der US-Regierung erworben werden. Zusätzliche Slots werden jeweils eine Woche im Voraus um 8 Uhr PST freigeschaltet. An den Zufahrten zum Park müssen sich Besucherinnen und Besucher ausweisen und zudem die Reservierungsbestätigung bereithalten. Sollten für den geplanten Tag alle Reservierungen vergriffen sein, kann der Park dennoch besucht werden. Wer den Park vor 5 Uhr morgens betritt oder befährt, darf sich den ganzen Tag darin aufhalten, auch nach 16 Uhr ist keine Reservierung mehr vonnöten.Nicht alle Personengruppen müssen eine Reservierung für den Yosemite Nationalpark vorweisen. Wer in einer Unterkunft oder auf einem Campingplatz im Nationalpark übernachtet oder als Fahrgast des öffentlichen Verkehrssystem YARTS anreist, muss beispielsweise keine Zufahrtserlaubnis erwerben. Gleiches gilt für alle Reisenden, die über eine Wildnis- oder Half-Dome-Erlaubnis (wilderness permit oder Half Dome hike permit) verfügen. Ebenso kann der Park ohne vorherige Reservierung im Rahmen von organisierten Touren besucht werden. Weitere Informationen finden Reisende auf der offiziellen Webseite des Yosemite Mariposa Countys