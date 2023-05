Wohnmobil-Urlaub auf Mallorca mit Hindernissen

Reisende mit Wohnmobilen finden auf Mallorca derzeit kaum Erholung, geschweige denn einen legalen Stellplatz. Immer wieder kommt es zu Protesten von Camperinnen und Camper, die eine bessere Stellplatzinfrastruktur fordern. Private Anbieter nutzen die Gunst der Stunde und locken Wohnmobilfahrerinnen und -fahrer auf ihr eigenes Gelände. Diese privaten Stellplätze sind jedoch nicht ganz legal.

Serpentinen und Naturpanoramen laden zum Campen ein - auf Mallorca ist das aber vielerorts illegal.

Während die privaten Anbieter eine rechtliche Grauzone ausnutzen, ist das Wildcampen am Straßenrand verboten. Allerdings duldet die mallorquinische Polizei beides bis zu einem gewissen Grad. Das hilft den Campierenden allerdings wenig. Denn Gas, Strom und Wasser fehlen nach wie vor auf den normalen Parkplätzen. Private Anbieterinnen und Anbieter scheinen für viele die bessere Alternative zu sein, da sie mit Anschlüssen und der Versorgung mit Gas werben. Empfehlenswert sind sie aber nicht.



Offizielle Stellplätze auf Mallorca rar



Die Stadt Inca bietet als einziger Ort auf Mallorca einen ausreichend ausgestatteten Wohnmobilstellplatz. In der drittgrößten Stadt der Insel ist das Parken kostenlos, zudem gibt es Wasser- und Stromanschlüsse. Am Wallfahrtsort Kloster Lluc im Tramuntana-Gebirge befindet sich der zweite offizielle Stellplatz. Dort fehlen allerdings jegliche Versorgungseinrichtungen. Auf dem benachbarten Zeltplatz dürfen immerhin die Dusche und Toilette genutzt werden. In Costa dels Pins und am Naturstrand Cala Agulla gibt es Parkplätze, die für Wohnmobile reserviert sind. Grauwasser und die Toilettenkassetten können im Wertstoffhof in Son Castelló, Palma, entsorgt und geleert werden.



Private Anbieter in rechtlicher Grauzone



Einige Anwohnerinnen und Anwohner stellen ihr eigenes Grundstück als Wohnmobilstellplatz zur Verfügung. Diese Angebote sind jedoch nicht empfehlenswert. Es gibt keine Garantie, dass sich die Anbieterinnen und Anbieter an die Vorschriften halten. Bei Unstimmigkeiten können die Behörden nur bedingt helfen. Camperinnen und Camper sollten daher nur auf den beiden offiziellen Stellplätzen und den für Wohnmobile reservierten Parkplätzen halten.