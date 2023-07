Stau: Autobahnen sind wegen Sommerferien stark ausgelastet

Das kommende Wochenende stellt Autoreisende auf deutschen Autobahnen auf die Geduldsprobe. In Baden-Württemberg und Bayern beginnen die Sommerferien was laut ADAC zu vollen Straßen und Staus in allen Richtungen führen wird. Sechs Autobahnen sind besonders stark belastet. Es wird empfohlen, Vollsperrungen weiträumig zu umfahren oder unter der Woche zu reisen. Seit Beginn der Ferien in Deutschland vor fünf Wochen kam es am Wochenende immer wieder zu langen Staus, wie der ADAC nun bilanziert.

Stau auf der Autobahn: Am letzten Juli-Wochenende sind die Straßen stark ausgelastet.

Reisewellen aus großen Teilen der Bundesrepublik und ihrer Nachbarländer treffen am letzten Juli-Wochenende auf den Autobahnen zusammen. Während im Süden die Ferien gerade starten, kehren nördliche Reisende wieder zurück in ihre Heimat. Freitagnachmittag, Samstagvormittag und Sonntagnachmittag erwartet der ADAC die meisten Autos auf der Straße, was zu Staus in beide Richtungen führen soll.



Sechs Autobahnen besonders belastet



Die A1, A3, A5, A7, A8 und A9 weisen am Stau-Wochenende den größten Verkehr auf. Trotz des Lkw-Ferienfahrverbots am Samstag werden Reisende teilweise nur im Schritttempo ihrem Ziel näherkommen. Daher empfiehlt der ADAC, Alternativrouten zu wählen und frühzeitig Vollsperrungen zu umfahren. Anders als im Berufsverkehr, wo sich die Abfahrt nicht lohnt, sparen Autofahrende auf Alternativrouten Zeit. Wer hingegen flexibel in der Reiseplanung ist, verlegt die lange Autofahrt unter die Woche auf Dienstag bis Donnerstag.



Bilanz der bisherigen Stau-Wochenenden



Vor fünf Wochen haben in Deutschland die ersten Ferien begonnen. Das vermehrte Reiseaufkommen hat bundesweit zu volleren Autobahnen und Staus geführt. Am 14. und 15. Juli zählte der ADAC mit 3.630 Staus die meisten Autokolonnen. Einen Tag darauf entwickelte sich auf der A24 der längste Stau der bisherigen Ferienzeit mit 46 Kilometern. Zwischen Nürnberg und München kam es am 15. Juli auf der A9 zum zweitlängsten Stau mit 34 Kilometern.