Reisen statt rasen – und regelmäßig rasten. Wer so Auto fährt, kommt meist entspannter ans Ziel. Wer eine Rastanlage ansteuert, könnte aber schnell schlechte Laune bekommen, denn im ADAC-Test fallen viele durch. Nur jede fünfte Raststätte erhält gute Bewertungen.

Wer auf der Autobahn eine Pause braucht, stößt an den Raststätten nicht immer auf Gastfreundlichkeit.

Ein aktueller ADAC-Test von 40 Rastanlagen zeigt: Wer an einer Raststätte entlang deutscher Autobahnen Pause macht, findet zuweilen eine durchwachsene Gastfreundlichkeit, hohe Preise und Nachlässigkeiten bei den sanitären Anlagen vor. Bewertet wurde in den Kategorien „Preise“, „zusätzliche Infrastruktur“, „Außenanlagen“, „Gastronomie“ und „Sanitäranlagen“. Jede der Anlagen wurde im Test viermal im Zeitraum von Mai bis Juli 2024 besucht, so der Club über die Modalitäten. Es gab ein fünfstufiges Bewertungsraster von „sehr gut“ bis „mangelhaft“. Das Ergebnis: Keine einzige Raststätte konnte sich für ein «Sehr gut» qualifizieren. Das beste Resultat war die Note „gut“, mit der acht der 40 Rastanlagen bewertet wurden. Allerdings fielen auch sechs Raststätten als „mangelhaft“ durch. Das Gros (26) zeigte sich „ausreichend“.



Gepflegt und familienfreundlich – so präsentierte sich der Testsieger



Als Sieger kürten die Testenden die Rastanlage Fürholzen West an der A 9. Sie konnte durch „ein gepflegtes und familienfreundliches Umfeld“ überzeugen. Zudem hebt der ADAC die sauberen Sanitäranlagen und das „umfangreiche und im Vergleich günstige Speisenangebot in der Gastronomie“ hervor. Als Schlusslichter müssen sich mehrere Anlagen den letzten Platz teilen – „mit zum Teil erheblichen Mängeln“. Hier listet der ADAC die Anlagen Fuchsberg Süd (A 20), Münsterland West (A 1) und Eisenach Nord (A 4) auf. Dabei schnitten die Kandidaten in mindestens drei der fünf Testkategorien „mangelhaft“ oder „sehr mangelhaft“ ab.



Sanitäre Anlagen überzeugen



Ein Lichtblick waren grundsätzlich die sanitären Anlagen. So fiel keine durch und 36 wurden mit „gut“ oder „sehr gut“ bewertet. Es gab aber auch Mängel: 90 Prozent verfügten zwar über eine automatische Sitzreinigung. Doch gut 17 Prozent davon funktionierten an den besuchten Tagen „nicht einwandfrei“, berichtet der Verkehrsclub. Auch die Sauberkeit der Kabinen war bei einem guten Viertel nicht so, wie es die Testenden als „Gegenleistung für einen Ein-Euro-Sanifair-Bon“ erwartet hätten.



Quelle: dpa