Polen: Maut auf staatlich betriebenen Autobahnen abgeschafft

Zum 1. Juli hat Polen die Mautpflicht für Pkw und Motorräder auf den staatlichen Autobahnen abgeschafft. Insgesamt rund 260 Kilometer Strecke sind somit wieder ohne eine zusätzliche Abgabe nutzbar. Ein Großteil der polnischen Autobahnen bleibt jedoch mautpflichtig, da diese privat betrieben werden.

Auf staatlichen polnischen Autobahnen muss keine Maut mehr gezahlt werden.

Auf zwei Autobahnabschnitten müssen Pkw- und Motorradfahrende keine Maut mehr bezahlen. Betroffen sind davon ein etwa 100 Kilometer langer Teil der A2 zwischen Konin und Stryków nahe Lódź sowie eine 160 Kilometer lange Strecke der A4 zwischen Breslau und Gliwice. Erstere Teilstrecke ist dabei auch Teil der Berlin-Warschau-Verbindung. Die Mautgebühren auf staatlichen Autobahnen waren erst Ende 2021 eingeführt worden und auf Kritik gestoßen, da sich Reisende bereits im Vorfeld um die Bezahlung der digitalen Maut kümmern mussten. Seit dem 1. Juli müssen nun nur noch Fahrzeuge über einem zulässigen Gesamtgewicht von 3,5 Tonnen die Gebühr entrichten. Das gilt demnach auch für größere Wohnmobile.



Maut auf privat betriebenen Strecken bleibt



Alle übrigen polnischen Autobahnstrecken werden privat betrieben und sind dementsprechend nicht von der Abschaffung der Maut betroffen. An allen Mautstationen können Autofahrerinnen und Autofahrer sowie Motorradfahrende die anfallende Gebühr in bar oder mit Kredit- sowie Debitkarte zahlen. Bei der Barzahlung ist zu beachten, dass Euro ausschließlich in Scheinen angenommen und das Wechselgeld nur in Złoty zurückgegeben wird.



Warschau Top-Destination 2023



Beim Wettbewerb „European Best Destinations 2023“ wurde die polnische Hauptstadt Warschau zuletzt zum beliebtesten Reiseziel Europas gewählt. Die Großstadt sei „schön, freundlich, grün, weltoffen“ und ein großartiges Ziel für eine Städtereise mit der Familie. Zudem sei die Metropole eines der sichersten Städtereiseziele in Europa. Hervorgehoben wurde dabei die architektonische Vielfalt zwischen der wiederaufgebauten Altstadt und zahlreichen modernen Bauwerken sowie das breite kulinarische und kulturelle Angebot.