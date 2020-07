Stau in Österreich: Straßensperrungen in Tirol am Wochenende

Auch in diesem Jahr werden im österreichischen Bundesland Tirol wieder einige Straßen gesperrt. Urlauber, die mit dem eigenen Pkw oder einem Mietwagen in dem Land unterwegs sind oder sich auf dem Weg nach Süden befinden, müssen mit Stau rechnen. Laut ADAC gelten die Fahrverbote nur an den Wochenenden im Sommer.

Wegen Straßensperrungen sind in Österreich Staus zu erwarten.

Gesperrt werden die Stau-Ausweichrouten entlang der Fernpassbundesstraße. Zwischen Vils und Reutte dürfen Autofahrer bei Stau nicht ausweichen. Die Sperrung gilt nur an den Wochenenden vom 1. August bis zum 13. September und in beiden Richtungen jeweils zwischen Samstag um 7 Uhr und Sonntag um 19 Uhr. Autofahrer, die über die Fernpassroute zur Inntalautobahn A12 wollen oder von dort zurückkehren, müssen dadurch bei einem Stau auf der Bundesstraße bleiben und können nicht auf Nebenstrecken ausweichen. Wer seinen Urlaub jedoch im Raum Reutte verbringt, darf die Fernpassbundesstraße jederzeit verlassen. Das Verbot gilt demnach nur für den überregionalen Verkehr.



Die Strecke wird vor Ort durch die Polizei überwacht. Bei Verstößen drohen hohe Geldstrafen. Die Behörden werden auch durch die Navigationssysteme unterstützt: Gesperrte Abfahrten sollen im Navi nicht mehr als Ausweichrouten angezeigt werden. Die Fernpassroute von Füssen über Reutte nach Imst ist eine wichtige Transitstrecke für Urlauber, die über die deutsche Autobahn A7 in Richtung Innsbruck, Brenner und Italien weiterfahren wollen. Derzeit ist eine Durchfahrt mit dem Auto problemlos möglich, corona-bedingte Einreisebeschränkungen bestehen im Regelfall weder in Österreich noch in Italien.