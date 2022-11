Österreich: Mautpreis auf Autobahnen steigt 2023

Die Maut auf Österreichs Schnellstraßen und Autobahnen steigt im kommenden Jahr. Die Benutzung der Strecken des Autobahn- und Schnellstraßennetzes wird im kommenden Jahr für Auto- und Motorradfahrende um 2,8 Prozent teurer. Dies gab der Betreiber Asfinag Anfang dieser Woche bekannt.

Der Mautpreis auf Österreichs Autobahnen steigt im kommenden Jahr.

Eine Zehn-Tages-Vignette in Österreich kostet für den Pkw künftig 9,90 Euro statt 9,60 Euro. Die Maut für zwei Monate beläuft sich auf 29 Euro. Zuvor wurden 28,20 Euro fällig. Wer die Autobahnen und Schnellstraßen für ein Jahr nutzen möchte, zahlt 96,40 Euro statt wie bislang 93,80 Euro. Die neue Jahresvignette ist ab dem 1. Dezember 2022 gültig und kann bis zum 31. Januar 2024 verwendet werden, sie ist somit für 14 Monate nutzbar. Die Klebevignette wird im kommenden Jahr in der Farbe Purpur ausgegeben.



Tarife für Motorradfahrende



Motorradfahrende zahlen für das Befahren des Autobahn- und Schnellstraßennetzes andere Tarife. Für eine zehntägige Nutzung werden 5,80 Euro fällig. Für zwei Monate wird eine Gebühr von 14,50 Euro erhoben. Eine Jahresvignette kostet für Motorräder im kommenden Jahr 38,20 Euro.



Maut in Österreich



Die Vignetten für Österreich können ab Ende November 2022 erworben werden und sind ab dem 1. Dezember gültig. Erhältlich ist der Nachweis bei rund 6.000 Vertriebspartnern in Österreich und benachbarten Staaten. Zudem kann die Vignette auch bereits ab dem 3. November online über den Webshop oder die App des Betreibers bezogen werden und ist ebenfalls als Zehn-Tages-, Zwei-Monats- oder Jahresvignette verfügbar. Für Nutzerinnen und Nutzer der digitalen Vignette entfällt mit der Registrierung des Kennzeichens das Kleben und Abkratzen. Die Einnahmen aus der Maut werden in den Betrieb, die Instandhaltung und den Ausbau der Straßen sowie in die Verkehrssicherheit gesteckt. Das österreichische Autobahn- und Schnellstraßennetz umfasst 2.249 Kilometer.