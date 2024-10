Neue Geschwindigkeitsbegrenzung auf Pariser Stadtautobahn: Tempo 50 ab sofort gültig

Seit Oktober 2024 gilt auf der gesamten Stadtautobahn Périphérique in Paris ein Tempolimit von 50 km/h. Mit dem Ziel, den Lärm für die Anwohnenden zu mindern, wurde die Geschwindigkeitsbegrenzung trotz Widerstand aus dem Verkehrsministerium eingeführt. Über 1,5 Millionen Fahrzeuge passieren täglich die stark frequentierte Route.

Die Reduzierung der Geschwindigkeit ist Teil einer umfassenden Verkehrswende, die Paris seit Jahren vorantreibt. Bürgermeisterin Anne Hidalgo setzt sich für weniger Autoverkehr ein, um mehr Platz für Rad- und Fußwege zu schaffen. Doch gerade Pendlerinnen und Pendler aus dem Umland sind wenig begeistert, da die Regelung die ohnehin langsame Fahrt in die Stadt weiter verzögert.Die bereits installierten Radarfallen wurden auf die neue Höchstgeschwindigkeit angepasst. Künftig plant Paris zudem, bestimmte Fahrspuren für Busse, Taxis und Fahrgemeinschaften freizugeben, ähnlich wie in anderen französischen Großstädten. Diese Fahrspuren werden durch einoder durch eine entsprechende elektronische Anzeige gekennzeichnet.Viele Autofahrende sehen die Maßnahme kritisch, insbesondere da der öffentliche Nahverkehr in Paris überlastet ist. Trotz der geplanten Entlastung durch neue Verkehrskonzepte bleiben viele Fragen zur Umsetzung und Akzeptanz offen.Quelle: dpa