Münchner Flughafen: Umleitung wegen Brückensanierung

Vom 20. Februar bis voraussichtlich Dezember 2023 wird eine wichtige Brücke im westlichen Bereich des Münchner Flughafens gesperrt. Die mittlerweile 35 Jahre alte Brücke verbindet die Nordallee auf Höhe des Hotels Novotel mit der Südallee. Verkehrsteilnehmer und Verkehrsteilnehmerinnen werden gebeten, die ausgeschilderte Umleitung über die benachbarte Brücke „Knoten West 0“ zu nutzen.

Eine Brückensperrung am Münchener Flughafen führt zu Verkehrseinschränkungen. © Flughafen München GmbH

Sanierungsarbeiten am Flughafen München führen zu großräumigen Sperrungen auf und unter der Brücke „Knoten West 1“. Die Arbeiten beginnen am 20. Februar und dauern bis Dezember an. Autofahrer und Autofahrerinnen, die von der Nord- auf die Südallee und umgekehrt fahren wollen, müssen künftig eine Umleitung in Kauf nehmen. Der Verkehr wird über die westliche Brücke auf Höhe der Eni-Tankstelle geführt.



Auch auf der Zentralallee kommt es zu Verkehrseinschränkungen



Zusätzlich zur Brückensanierung finden Bauarbeiten auf der Zentralallee statt, die unter der Überführung verläuft. Diese werden jedoch nur temporär den Verkehr zum Flughafen München einschränken. Außerdem wird die nördliche Ausfahrt von der Zentralallee, die zur Nordallee führt, für einige Wochen komplett gesperrt. Die Gegenrichtung ist dann ebenfalls nicht befahrbar.



Sanierung der Brücke



Nach 35 Jahren Dienst ist es Zeit, die Münchner Brücke zu sanieren. Zum einen werden die Gehwege und Geländer komplett entfernt und durch neue ersetzt. Zum anderen werden Fahrbahnschäden wie Risse und Schlaglöcher ausgebessert. Auch die Träger erhalten eine Verjüngungskur. Schadhafter Beton wird instandgesetzt und die Lager erneuert. Ein modernes Entwässerungssystem soll den Asphalt künftig besser schützen.