Mont-Blanc-Tunnel wegen Bauarbeiten 15 Wochen gesperrt

Wohnmobilreisende müssen sich auf die Einführung einer Touristensteuer auf den norwegischen Lofoten einstellen. Dies ist eine Reaktion auf die Zunahme der Besucherzahlen in der Region.

25.07.2024 | Mietwagen

Olympia: Trotz Verkehrseinschränkungen 53 Prozent mehr Mietwagenbuchungen in Frankreich

Die Olympischen Spiele in Paris führen zu einem Anstieg der Mietwagenbuchungen. Autofahrende in Frankreich sollten sich über das Mautsystem und Verkehrseinschränkungen in Paris erkundigen.