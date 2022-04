Mallorca: Zufahrt zum Cap Formentor länger verboten

Auf Mallorca ist das Cap Formentor im kommenden Sommer bis spät abends nicht mit privaten Pkw zu erreichen. Die Behörden haben das alljährlich in der Hauptsaison geltende Zufahrtsverbot bis 22:30 Uhr ausgedehnt, es gilt ab dem 15. Juni täglich. Damit soll ein Verkehrschaos zur Zeit des Sonnenuntergangs an dem beliebten Aussichtspunkt vermieden werden.

Die Zufahrtsbeschränkung für das Cap Formentor gilt in diesem Jahr vom 15. Juni bis zum 15. September jeden Tag zwischen 10 und 22:30 Uhr, dreieinhalb Stunden länger als 2021. In dieser Zeit dürfen private Fahrzeuge nur bis zur Playa de Formentor fahren, danach beginnt die Straßensperre der Zufahrt zum Leuchtturm. Da am Endpunkt der erlaubten Strecke nur begrenzte Parkmöglichkeiten zur Verfügung stehen, sollen elektronische Anzeigen bereits in Port de Pollença darüber Auskunft geben, ob es gerade freie Plätze gibt. Zudem müssen Autofahrer und -fahrerinnen beachten, dass das Befahren der ersten Teilstrecke bis zum Strand von Formentor nur erlaubt ist, wenn dort ein kostenpflichtiges Parkticket gezogen oder an einem der Verkaufsstände eine Speise oder ein Getränk erworben wird. Bei Nichtbeachtung droht ein hohes Bußgeld, das nach Informationen der Mallorca Zeitung im Jahr 2021 rund 7.400 Ausflüglern und Ausflüglerinnen berechnet wurde.



Shuttlebus zum Leuchtturm



Bereits bisher standen Reisenden Shuttlebusse als alternative Anreisemöglichkeit zur Verfügung, um zum Cap Formentor zu gelangen. Sie fahren ab Port de Pollença und halten an der Playa de Formentor sowie am Leuchtturm. Um dieses Angebot attraktiver zu machen, sollen die Fahrpläne der Busse in diesem Jahr erweitert werden. Im Moment ist die Zufahrt zum Cap Formentor allerdings gar nicht möglich, da die Straße aufgrund von Bauarbeiten nicht befahren werden darf.



Über das Cap Formentor



Der nördlichste Punkt Mallorcas gilt als eine der beliebtesten Sehenswürdigkeiten bei Touristen und Touristinnen. Am Cap Formentor befinden sich mehrere Aussichtspunkte über die spektakuläre Steilküste, darunter der Mirador del Mas Pas. Die Zufahrtsstraße windet sich in Serpentinen bis zu einem Leuchtturm, der noch immer im aktiven Betrieb ist.