Mallorca: Strengere Regeln für Wohnmobile und Camper

In Palma de Mallorca gilt ab Ende Mai 2024 eine neue Camper-Verordnung. Sie regelt das Abstellen von Wohnmobilen, Wohnwagen und Campingbussen außerhalb von Campingplätzen im Stadtgebiet. Unerlaubtes Campen und Langzeitparken wird mit Bußgeldern von bis zu 1.500 Euro geahndet. Gleichzeitig entstehen auf Mallorca neue Stellplätze für Wohnwagen, die das Campen künftig vereinfachen.

Reisende auf Mallorca sollten ab Ende Mai die neuen Parkregelungen für Wohnmobile beachten. Künftig dürfen Campingbusse, Wohnmobile und Wohnwagen außerhalb von Campingplätzen nur noch zehn Tage am selben Ort abgestellt werden. An der Windschutzscheibe muss daher der Tag und die Uhrzeit der Ankunft sichtbar angebracht werden. Nach Ablauf der zehn Tage muss das Fahrzeug mindestens 250 Meter entfernt abgestellt werden.



Kein freies Campen auf Palmas Straßen



Neben der Parkzeitbeschränkung gelten weitere Regeln für Wohnmobile außerhalb der gekennzeichneten Stellplätze. So darf der Motor während des Parkens nicht laufen. Damit soll verhindert werden, dass Batterien aufgeladen werden oder die Klimaanlage läuft. Außerdem dürfen keine Tische oder Stühle in der Nähe des Wohnmobils oder Campers aufgestellt werden. Verstöße werden mit Bußgeldern zwischen 750 und 1.500 Euro geahndet.



Neue Campingplätze auf Mallorca



Seit Jahren fordern Reisende eine bessere Camping-Infrastruktur auf Mallorca. Es gibt bisher nur wenige Stellplätze und eine Abwasserentsorgung ist nur im Gewerbegebiet Son Catelló in Palma möglich. Anfang Januar hat der Inselrat nun für mehr Stellplätze für Wohnmobile gestimmt. Laut Inselradio Mallorca sollen neue Campingplätze in Alcúdia, Andratx, Inca, Puigpunyent, Santa Margalida und Sa Pobla entstehen. Bereits Ende April ist die Fertigstellung eines neuen Stellplatzes in Sineu geplant.