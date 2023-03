Mallorca: Verkehrseinschränkungen durch Schneesturm

Im Norden Mallorcas sind einige Straßen wegen eines Schneesturms gesperrt. In der Serra de Tramuntana gilt ab 12 Uhr Mittag die Warnstufe Rot. Darüber hinaus hat der spanische Wetterdienst Aemet die Warnstufe Orange für viele weitere Regionen ausgerufen. Es drohen schwere Sturmböen und heftige Niederschläge. Auch Gewitter ziehen über die Region.

Schnee in Palma de Mallorca ist zu einer Seltenheit geworden.

Schneestürme erschweren das Vorankommen in den höheren Lagen Mallorcas. Besonders betroffen ist die Serra de Tramuntana im Norden der Insel. Dort hat der Wetterdienst Aemet für Montag, 27. Februar, ab 12 Uhr Mittag die Warnstufe Rot ausgerufen. Zahlreiche Straßen werden daher vorsichtshalber gesperrt.



Bis zu 40 Zentimeter Neuschnee



Das Wetter auf Mallorca ist derzeit recht kalt und vor allem nass. In den zentralen Gemeinden Inca und Porreres sinkt die Temperatur auf den Gefrierpunkt, in Palma ist es mit sechs bis null Grad nur wenig wärmer. Die Schneefallgrenze sinkt auf 200 Meter und im Laufe des Tages auf Meereshöhe. Palma könnte also auch von einer dünnen Schneeschicht bedeckt werden. In den Bergen werden die erwarteten 40 Zentimeter Neuschnee von starken Windböen mit bis zu 90 Stundenkilometern begleitet. Auf der ganzen Insel treten Gewitter auf, der Wellengang ist hoch.



Regenwetter bei steigenden Temperaturen



Bis Dienstagmittag soll der Sturm nachlassen. Spätestens dann sind auch die Straßen wieder frei. Am Mittwoch lockern zudem die Wolken einmal auf. Zum Wochenende hin soll das Tiefdruckgebiet Juliette aber wieder für viel Regen sorgen. Immerhin steigen die Temperaturen auf bis zu 13 Grad an, sodass es in tieferen Lagen nicht mehr zu weiteren Schneefällen kommt.