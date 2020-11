Palma de Mallorca: Neues Tempolimit auf Ringautobahn ab Februar 2021

Auf Palma de Mallorcas Ringautobahn herrscht ab Februar 2021 kommenden Jahres ein neues Tempolimit. Künftig gibt es auf der Umgehungsstraße rund um Mallorcas Hauptstadt eine Höchstgeschwindigkeit von 80 Kilometern pro Stunde. Dies berichtet die Mallorca Zeitung.

Palma de Mallorca führt ein neues Tempolimit auf der Ringautobahn ein.

Auf der Via Cintura, Palma de Mallorcas Ringautobahn, galt seit ihrer Einweihung im Jahr 1990 eine maximale Geschwindigkeit von 120 Kilometern pro Stunde. Um Staus und Unfälle künftig zu verhindern und die Lärmbelästigung für Anwohner zu reduzieren, fasste die zuständige Abteilung für Mobilität und Infrastruktur des Inselrats von Mallorca den Beschluss zur Einführung des neuen Geschwindigkeitslimits. Gelten sollen die neuen Regeln ab 1. Februar 2021.



Das Tempolimit ist für die komplette Stecke zwischen Molinar bis zur Einmündung in die Autobahn Ma-1 in Richtung Andratx geplant. Vor Einführung des neuen Tempolimits wird eine Informationskampagne organisiert. Die neue Beschilderung soll im Januar angebracht werden, heißt es von Seiten der Behörden. Das Vorhaben sollte ursprünglich bereits zum Sommer dieses Jahres umgesetzt werden, verzögerte sich jedoch. Neben dem Ansinnen für mehr Sicherheit ist das Betreiben einer umweltfreundlicheren Politik in Zeiten des Klimawandels ebenfalls ein Bestreben der Insel.