Mallorca: Tempolimit auf Tramuntana-Straße Ma-10 strenger

Mallorca führt ein neues Tempolimit ein. Die Inselregierung plant eine neue Geschwindigkeitsbegrenzung auf der Ma-10. Nach mehreren Temposenkungen in der Vergangenheit herrscht auf der Tramuntana-Straße künftig nur noch Tempo 60, wie die Mallorcazeitung berichtet.

Das Tempolimit auf der Ma-10 auf Mallorca wird auf 60 gesenkt.

Höchstens 60 Kilometer pro Stunde dürfen Autofahrer auf der Ma-10 künftig fahren. Das Tempolimit soll stärker durch fest installierte sowie mobile Radarfallen und sogar mit Drohnen kontrolliert werden. Geplant ist auch, die Höchstgeschwindigkeiten und Überholverbote besser auszuweisen sowie gefährliche Abschnitte stärker zu markieren. Ziel der neuen Regelung ist es, die Sicherheit auf der kurvenreichen Panoramastraße, die durch das Tramuntana-Gebirge von Andratx nach Pollença führt, zu erhöhen. Immer wieder kam es auf der Route zu illegalen Motorradrennen, über die sich die Anwohner beklagen. Daraufhin hatten sich die Delegation der balearischen Zentralregierung, die Verkehrsbehörde und der mallorquinische Inselrat nun auf das neue Tempolimit geeinigt.



Weitere neue Tempolimits auf Mallorca



Die Geschwindigkeitsbegrenzung auf der Tramuntana-Straße ist nicht die einzige Neue auf der beliebten Urlaubsinsel. Unweit der Ma-10 befindet sich der Sóller-Tunnel, der eine Abkürzung zwischen Palma de Mallorca und Sóller im Nordwesten darstellt. Zu Beginn des Jahres wurde auch in der Röhre das Höchsttempo gedrosselt: Autofahrer dürfen fortan nur noch 70 Stundenkilometer schnell sein. Zuletzt verkündete der mallorquinische Inselrat ein Tempolimit auf der Ringautobahn rund um die Hauptstadt Palma. Ab Februar 2021 gilt dort eine Höchstgeschwindigkeit von 80 Kilometern pro Stunde. Generell setzt sich Palma stark dafür ein, den Verkehr zu bremsen und die Stadt sicherer zu machen. Aktuell gilt auf bereits 90 Prozent der Straßen in der Inselhauptstadt Tempo 30. Die Maßnahmen sollen insbesondere das Radfahren in Palma stärken und zum beliebteren Verkehrsmittel machen.