Mallorca: Verkehrseinschränkung im Zentrum von Sóller

Wer mit einem Mietwagen von Palma de Mallorca kommend nach Sóller fahren möchte, nutzt dafür in der Regel die Calle de Isabel II, die von der Ma-11 direkt ins Ortszentrum führt. Diese einfache Route ist nun Geschichte: Nachdem es jüngst immer wieder zu Stau und Autoschlangen kam, hat die Gemeinde die Straßen für die Durchfahrt gesperrt.

Die Zufahrtstraße ins historische Zentrum von Sóller auf Mallorca ist für Autos künftig gesperrt.

Die Calle de Isabel II in Sóller ist nach mallorquinischen Medienberichten nicht mehr für alle frei befahrbar. Ab sofort dürfen lediglich Dienstleistungsfahrzeuge sowie Anwohnerinnen und Anwohner auf der Straße verkehren, die in den Ortskern führt. Die Maßnahme gilt bis auf Weiteres und laut dem Wochenblatt von Sóller, das am Freitag erschien, solange, bis der Zustrom an Autos abnimmt. In und um das historische Zentrum von Sóller stehen mehrere Parkplätze zur Verfügung, die Reisende mit dem Mietwagen ansteuern können, um ihr Fahrzeug abzustellen und zu Fuß weiterzugehen.



Staus in Sóller auf Mallorca



Hintergrund der Verkehrseinschränkung auf der Calle de Isabel II ist die massive Zunahme an Autos auf dem Weg ins Zentrum und wieder hinaus. In den vergangenen Tagen hatte sich eine teilweise einen Kilometer lange Autoschlange gebildet. Die örtliche Polizei musste jeweils zur Mittagszeit in Richtung Ortskern sowie abends aus dem Zentrum hinaus den Verkehr leiten, um fast eine Stunde lang eine alternative Vorfahrt zu gewähren. Anwohnerinnen und Anwohner hatten es dadurch schwer, ihre Häuser zu erreichen.



Mallorca: Verkehrschaos und Einschränkungen



Immer wieder findet sich Mallorca mit Meldungen über Verkehrschaos in den Schlagzeilen. Erst vor rund einer Woche trieb ein bewölkter Tag offensichtlich so viele mit dem Auto Reisende in die Inselhauptstadt, dass der Verkehr in Palma kollabierte. Am Tag darauf betraf es das Bergdorf Valldemossa. Auch rund um den beliebten Naturstrand Es Trenc bilden sich während der Hochsaison auf der Insel immer wieder kilometerlange Staus. Bereits seit Jahren versuchen die Inselregierung und die Gemeinden, die Situation durch Fahrverbote und Verkehrseinschränkungen zu entschärfen. So gilt beispielsweise am Cap Formentor alljährlich im Sommer eine Zufahrtsbeschränkung zwischen 10 Uhr und 22:30 Uhr. Das Chaos besteht laut einem Bericht des Mallorca Magazins jedoch weiterhin und hat sich lediglich zeitlich verschoben: Autofahrende umgehen das Verbot, indem sie bereits vor 10 Uhr zum Leuchtturm fahren.