Mallorca: Neuer Kreisel vor Camp de Mar

Seit dem 1. Februar gilt in München auf dem Mittleren Ring ein Diesel-Fahrverbot. Fahrzeuge mit einer schlechten Abgasnorm dürfen die Umweltzone nicht mehr befahren.

15.02.2023 | Mietwagen

Frankreich: Engpässe an Tankstellen möglich

Ein unbefristeter Streik in französischen Häfen und Raffinieren führt zu langen Wartezeiten an den Tankstellen. Größere Ausfälle sind aber noch nicht in Sicht.