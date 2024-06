Mallorca: Neue Parkverbote an Stränden und Zufahrten

Autofahrerinnen und Autofahrer auf Mallorca müssen neue Parkverbote an touristisch beliebten Orten beachten. Das Mallorca-Magazin Inselradio berichtet, dass unter anderem an der Playa de Muro in Ses Casetes dels Capellans ab Juni ein Parkverbot gilt. Im vergangenen Jahr habe es dort viele Verstöße gegeben. Auch an anderen Stränden und Orten auf Mallorca treten neue Regelungen in Kraft.

Auf Mallorca gelten in diesem Sommer neue Einfahr- und Parkverbote.

Vom 15. Juni bis zum 15. September ist die Zufahrt zur Siedlung Ses Casetes dels Capellans nicht gestattet. Ausgenommen sind Taxis, Warenlieferanten und Ortsansässige mit entsprechender Plakette. Kameras, die im letzten Sommer installiert wurden, überwachen das Gebiet, so dass Verstöße registriert und verfolgt werden können.



Auch an diesen Stränden gelten neuerdings Parkverbote



Das balearische Umweltministerium hat beschlossen, in diesem Sommer weitere Parkverbote an Stränden einzuführen. Die Zufahrten zu Cala Torta, Cala Mitjana und Cala Estreta sind in diesem Sommer für Fahrzeuge gesperrt. Als Gründe nennt das Ministerium Umweltbedenken und Waldbrandgefahr. Die nächsten zugänglichen Parkplätze sind jeweils etwa ein bis zwei Kilometer von den Stränden entfernt.



Beliebtes Bergdorf Biniaraix führt Parkverbot ein



Auch das in der Serra de Tramuntana gelegene Dorf Biniaraix hat in diesem Sommer ein dauerhaftes Parkverbot eingeführt. Die Gemeinde Sóller reagiert damit auf Beschwerden der Anwohnenden von Biniaraix. Zu viele Reisende parkten ihre Autos in dem malerischen Dorf, um von dort aus die beliebte Wanderroute durch die Berge zu starten. Jetzt müssen die Urlauberinnen und Urlauber weiter entfernt auf ausgewiesenen Parkplätzen parken.