Mallorca: Mietwagen sind 2023 günstiger als in der Vorjahressaison

Die Mietwagenpreise auf Mallorca werden in diesem Jahr voraussichtlich deutlich sinken. 30.000 neue Fahrzeuge stehen bei den Anbietern bereit, wodurch die Flottengröße fast wieder das Vorkrisenniveau erreicht. Durch das größere Angebot sinken die Preise automatisch. Wer früh bucht, profitiert am meisten von den günstigen Angeboten. Gleichzeitig warnt der Verbraucherschutz vor Betrugsmaschen im Mietwagengeschäft durch unseriöse Anbieter.

Mallorcas Serpentinenstraßen laden zum entspannten Autofahren ein.

Autofahrerinnen und Autofahrer auf Mallorca mussten im vergangenen Jahr tief in die Tasche greifen, wenn sie kein eigenes Auto hatten. Das erste Jahr nach der Pandemie führte zu Rekordpreisen bei den Autovermietungen. Gleichzeitig waren die Taxiunternehmen überlastet, weil viele Reisende keinen Mietwagen mehr bekamen, aber auf ihre Mobilität nicht verzichten wollten. In dieser Saison dürfte sich die Lage wieder entspannen.



Viele neue Mietautos auf Mallorca



Ab Ostern sollen rund 100.000 Mietwagen auf der Insel unterwegs sein. Zum Vergleich: Im vergangenen Jahr waren es nur 70.000 Fahrzeuge. Dementsprechend hoch waren teilweise auch die Kosten selbst für kleinere Fahrzeugklassen. Während die Reisenden nach der Pandemie wieder auf die Insel strömten, stockte die Autoproduktion und damit die Auslieferung von Neuwagen. In der Folge mussten die Autovermieter mit ihrer kleinen Flotte höhere Preise verlangen.



Verbraucherschutz warnt vor Abzocke



Ein boomender Markt zieht immer auch schwarze Schafe an. Deshalb warnen der Verbraucherschutz und die Mietwagenfirmen vor Betrügerinnen und Betrügern. Mit unfassbaren Schnäppchen sollen unbedachte Reisende geködert und in Preisfallen gelockt werden. Denn hinter den vermeintlich billigen Angeboten verbergen sich oft sehr hohe Kosten. Urlauberinnen und Urlauber sind daher aufgerufen, bei der Mietwagensuche wachsam und vorsichtig zu sein. Die Verbraucherzentrale plant zudem verstärkte Kontrollen, um Betrügereien vorzubeugen.