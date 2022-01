Frühe Mietwagen-Buchung für Ostern empfehlenswert

Die Auswirkungen der Corona-Pandemie auf die Automobilindustrie zeichnen sich auch im Mietwagengeschäft ab. Aus diesem Grund werden für beliebte Reisezeiten wie die im April anstehenden Osterferien deutliche Preisanstiege erwartet. Reisende können jedoch durch frühe Mietwagen-Buchungen knapp die Hälfte sparen. Das geht aus Vorjahresdaten zu Mietwagenbuchungen für die Osterzeit hervor, die das Vergleichsportal CHECK24 veröffentlicht hat.

Durch frühe Mietwagenbuchungen können Reisende bis zu 47 Prozent sparen.

Der Erhebung von CHECK24 zufolge konnten Urlauberinnen und Urlauber im Jahr 2021 bei einer frühen Mietwagenbuchung im Schnitt bis zu 47 Prozent im Vergleich zu einer sehr kurzfristigen Buchung sparen. Während ein Leihwagen in der zweiten Kalenderwoche des vergangenen Jahres mit durchschnittlich 27 Euro pro Tag zu Buche schlug, belief sich der durchschnittliche Tagesmietpreis in den Osterferien bereits auf 51 Euro. Am stärksten war dieser Effekt in Deutschland und Spanien zu beobachten, wo Leihautos für Ostern zu Jahresbeginn weniger als die Hälfte kosteten als kurz vor den Feiertagen. Die Datenbasis für die Erhebung stellten alle Mietwagenbuchungen über CHECK24 für die Osterferien 2021 dar, die zwischen der ersten und 14. Kalenderwoche desselben Jahres getätigt wurden.



Aktuelle Mietpreise höher als im vergangenen Jahr



Schon jetzt fallen die Mietpreise deutlich höher aus als im vergangenen Jahr. So zahlten Buchende zwischen dem 1. und dem 12. Januar 2022 für einen Leihwagen in Spanien zur Osterzeit täglich durchschnittlich 51 Euro, in Griechenland wurden im Schnitt 20 Euro weniger verlangt. Damit waren die Kosten für Mietwagen in den ersten beiden Januarwochen 2022 um 60 Prozent höher als im selben Zeitraum des Vorjahres. Dr. Andreas Schiffelholz, Geschäftsführer Mietwagen bei CHECK24, empfiehlt daher, Mietwagen so früh wie möglich zu buchen: „Wer für die kommenden Osterferien noch einen Mietwagen braucht, sollte diesen möglichst bald buchen, denn die Preise werden voraussichtlich steigen.“ Zudem würde CHECK24 die Möglichkeit eröffnen, Leihautos bis zu 24 Stunden vor der Abholung stornieren zu können. Somit behielten Reisende trotz der frühen Buchung die in Pandemiezeiten nötige Flexibilität.



Höhere Preise durch Corona-Pandemie



Begründen lassen sich die höheren Mietpreise durch Lieferengpässe in der Automobilindustrie. „Produktionsschwierigkeiten der Automobilhersteller aufgrund von Corona-Pandemie und Chipmangel wirken sich negativ auf die Mietwagenpreise aus“, erklärt Dr. Schiffelholz. Während der Pandemie haben viele Autovermietungen ihre Flotten verkleinert, durch die Lieferprobleme der Fahrzeughersteller kann der wieder gestiegenen Nachfrage stellenweise noch nicht vollständig entsprochen werden. Die kleineren Flotten könnten in den kommenden Wochen daher sogar für noch stärkere Preisanstiege als in den letzten Jahren sorgen.