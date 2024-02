Bauernproteste auf Mallorca: Verkehr in Palma soll lahmgelegt werden

Am Montag, den 19. Februar, findet in Palma de Mallorca eine Bauerndemonstration statt. Es wird erwartet, dass Traktoren den Verkehr in der Innenstadt lahmlegen werden. Autofahrerinnen und Autofahrern wird empfohlen, das Stadtzentrum weiträumig zu umfahren. Reisende sollten außerdem zusätzliche Zeit für den Flughafentransfer einplanen.

Die Mallorca Zeitung berichtet über die Bauerndemonstration, die bereits am vergangenen Donnerstag mit einem Traktorkonvoi von zehn Fahrzeugen auf dem Großparkplatz von Son Fuster begonnen hat. Am Montag, den 19. Februar, soll die große Demonstration stattfinden. Reisende müssen mit blockierten Straßen und überfüllten öffentlichen Verkehrsmitteln rechnen.



Mietwagen am Streiktag abholen oder zurückbringen



Aufgrund der Proteste kann es in Palma de Mallorca zu erheblichen Verkehrsbehinderungen kommen. Reisende, die am Montag einen Mietwagen abholen oder zurückgeben wollen, müssen mit Verzögerungen rechnen. Im Zweifelsfall sollte der Vermieter kontaktiert werden, um ihn über mögliche Verspätungen zu informieren.



Die Anreise zum Flughafen



Wer am Montag ab Palma fliegt, sollte ebenfalls mit Staus und Verspätungen bei der Anreise zum Flughafen rechnen. Die Proteste finden zwar in der Innenstadt statt, Einschränkungen auf weiteren Straßen sind jedoch nicht auszuschließen. Fluggästen wird empfohlen, sich laufend über die aktuelle Verkehrssituation zu informieren.