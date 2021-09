Bahnstreik: So wird die Alternative Mietwagen günstiger

Durch die wiederholten Bahnstreiks der letzten Wochen greifen viele Reisende auf einen Mietwagen als alternatives Transportmittel zurück. Doch gerade für Fahrer, die eher selten ein Leihfahrzeug buchen und die Gegebenheiten der Branche nicht gut kennen, kann der Umstieg schnell wesentlich teurer werden als die geplante Bahnfahrt. Der Spiegel und das Portal Finanztip haben untersucht, wie sich aktuell ein besonders günstiger Mietwagen buchen lässt.

Auch an dem Markt für Mietwagen ging die Corona-Pandemie nicht spurlos vorüber: Wie der Spiegel berichtet, brach der Branchenumsatz durch entfallende Reisen um bis zu 40 Prozent ein. In einigen Regionen reduzierten vor allem kleinere Anbieter ihre Flotten, was in diesem Jahr zu einem Preissprung während der Hauptreisezeit führte. Wie Verbraucher im Urlaub oder während eines Bahnstreiks an einen günstigen Mietwagen kommen können, haben die Autoren des Portals Finanztip im Rahmen mehrerer Stichproben untersucht. Dabei kamen sie zu dem Schluss, dass die Nutzung von Preisvergleichsportalen sinnvoll ist.Onlinedienste wie der Mietwagenvergleich von CHECK24 bündeln die Angebote mehrerer Direktanbieter wie Sixt, Hertz und Avis und ermöglichen Kunden so den direkten Preisvergleich verschiedener Produkte. Gemäß den Berichten von Finanztip und des Spiegel wurden in mehreren Stichproben, die neben Deutschland auch das europäische Ausland sowie die USA und Kanada umfassten, bei CHECK24 am häufigsten das günstigste Mietwagenangebot ausgespielt. Zudem unterstützen zahlreiche Filteroptionen und eine Übersicht über das Leistungsangebot bei der Auswahl des richtigen Fahrzeugs.Darüber hinaus fassen die Autoren weitere wichtige Ratschläge für das Buchen eines günstigen Mietwagens zusammen. So sollten Verbraucher vorsichtig sein, wenn ihnen bei der Abholung des Leihfahrzeugs weitere, oft teure Versicherungsprodukte angeboten werden. Wer auf Nummer sicher gehen und gleichzeitig sparen möchte, findet auf den Vergleichsportalen meist günstigere Absicherungsmöglichkeiten als beim Vermieter vor Ort. So bleibt beispielsweise ein Schaden am Wagen mit einer Vollkaskoversicherung ohne Selbstbeteiligung ohne Folgekosten. Beim CHECK24 Mietwagenvergleich kann zudem nach einer fairen Tankregelung gefiltert werden: Der Kunde übernimmt den Leihwagen mit vollem Tank und bringt ihn ebenso zurück, nur der tatsächlich verbrauchte Kraftstoff wird auch bezahlt. Nicht zuletzt ist das Thema Flexibilität in der Wertschätzung der Verbraucher gestiegen, seit die Corona-Pandemie viele Reisepläne zunichtemachte. Wer einen Mietwagen über CHECK24 bucht, kann ihn immer bis 24 Stunden vor der Abholung kostenfrei stornieren.